Происшествия 12 января 2024, 16:30 Пять человек пострадали в аварии с микроавтобусом на трассе в Удмуртии

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На трассе в Удмуртии из-за сильного снега произошла авария с участием Renault и микроавтобуса Toyota. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на ГИБДД республики.

Легковушка потеряла управление и сначала заехала на правую обочину по ходу движения, а потом автомобиль отбросило на встречку. Там иномарка столкнулась с микроавтобусом. В аварии пострадали пять человек, проводится проверка.

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