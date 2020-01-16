Пять человек пострадали в аварии с машиной МВД в Омской области

Пять человек пострадали в аварии с участием автомобиля МВД в Омской области. ДТП произошло на трассе между Челябинском и Новосибирском.

Авария случилась около 20:30 (17:30 по московскому времени) 15 января.

«На 787-м километре автодороги водитель автомобиля Skoda Rapid, женщина 1987 года рождения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Mitsubishi под управлением мужчины 1991 года рождения. Затем автомобиль женщины совершил столкновение со служебным автомобилем „Нива“ отдела МВД России по Одесскому району», — сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: ГУ МВД по Омской области

Спустя 10 минут после происшествия в служебную «Ниву», стоявшую на дороге после ДТП, въехал автомобиль Kia Rio под управлением 38-летнего мужчины.

По данным МВД, пострадали пять человек: водитель Skoda Rapid, два человека из «Нивы» и двое мужчин, которые остановились рядом с местом ДТП для оказания помощи. Два человека госпитализированы, женщину из Skoda доставили в больницу с тяжелыми травмами.

После аварии правоохранители начали проверку. Признаков опьянения у участников ДТП не выявлено.