Пять человек пострадали в аварии с автобусом и фурой в Тамбове

Пять человек пострадали, из них трое в тяжелом состоянии, после столкновения автобуса с фурой в Тамбове. Все пострадавшие госпитализированы.

Столкновение произошло сегодня около десяти часов вечера в Тамбове на бульваре Энтузиастов. Фура въехала в пассажирский автобус № 14. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

По информации СМИ, водитель фуры не остановился на красный цвет светофора, и машина протаранила правую заднюю часть автобуса.

Одну пассажирку зажало обломками, ей помогают спасатели. Всего пострадало пять человек, все они были госпитализированы. Трое из них пока остаются в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что сегодня в Курганской области пассажирский автобус, который следовал из Тюмени в Крым на трассе столкнулся с фурой.