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    07 августа 2020, 23:04

    Пять человек пострадали в аварии с автобусом и фурой в Тамбове

    Александра Каширина

    Пять человек пострадали, из них трое в тяжелом состоянии, после столкновения автобуса с фурой в Тамбове. Все пострадавшие госпитализированы.

    Столкновение произошло сегодня около десяти часов вечера в Тамбове на бульваре Энтузиастов. Фура въехала в пассажирский автобус № 14. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи.

    По информации СМИ, водитель фуры не остановился на красный цвет светофора, и машина протаранила правую заднюю часть автобуса.

    Одну пассажирку зажало обломками, ей помогают спасатели. Всего пострадало пять человек, все они были госпитализированы. Трое из них пока остаются в тяжелом состоянии.

    Ранее сообщалось, что сегодня в Курганской области пассажирский автобус, который следовал из Тюмени в Крым на трассе столкнулся с фурой.

    Новости SMI.FM