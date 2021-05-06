Пять человек пострадали в аварии под Волгоградом

В ДТП под Волгоградом фура смяла три иномарки. Авария произошла в Суровикинском районе Волгограда. В числе пострадавших есть дети. Об этом сообщило издание novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

ДТП случилось приблизительно в 1:23 на 144-м километре федеральной автодороги Волгоград — Каменск-Шахтинский. Виновник — 45-летний водитель автомобиля Volvo FH Truck с прицепом из Пензенской области.

Известно, что скорость с которой дальнобойщик вел авто, была небезопасной. Это привело к тому, что он не успел затормозить на светофоре и врезался в ряд легковых авто, стоявших на красный свет. Фура смяла Mitsubishi ASX, Kia Ceed JD, Volkswagen Polo.

Во всех машинах пострадали люди. Травмы получили водитель Mitsubishi возрасте 42 лет, две его пассажирки девяти лет. В Kia пострадала 60-летняя женщина. В Volkswagen — 55-летняя пассажирка. Все пострадавшие госпитализированы.