Пять человек пострадали в аварии под Волгоградом

В Волгоградской области 27 декабря легковой автомобиль протаранил микроавтобус на встречной полосе. В результате ДТП пять человек были госпитализированы. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное МВД.

24-летняя автоледи за рулем ВАЗа, следуя по трассе Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба, потеряла управление и оказалась на встречной полосе, где протаранила маршрутку.

В результате столкновения травмы получили водитель легковой машины и ее 14-летняя пассажирка, а также три пассажирки маршрутки. Им потребовалась помощь врачей.