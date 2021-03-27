Пять человек пострадали при взрыве в жилом доме в Новой Москве

Следователи уточнили число пострадавших при взрыве газа в частном трехэтажном доме на территории Новой Москвы. Их оказалось пятеро, в том числе ребенок.

Строящийся дом частично обрушился вечером 26 марта, напомнили в пресс-службе СК РФ по столице.

«Произошел хлопок газа и последующее обрушение кровли жилого строения. В результате пострадали четверо мужчин и один ребенок, все они госпитализированы», — уточнили в ведомстве. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

На месте происшествия работают криминалисты и спасатели. Специалистам предстоит собрать документы по строительству и эксплуатации дома. Они потребуются для проведения строительно-технической и других необходимых экспертиз.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются. По предварительным данным, в частном доме сдетонировал газовый баллон, после чего произошло обрушение.