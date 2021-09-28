Пять человек пострадали при взрыве газа в Махачкале

Газ взорвался в пристройке к частному жилому дому в Махачкале. В результате случившегося пять человек пострадали, в том числе трое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 04:30 28 сентября. Взрыв газа произошел по адресу: поселок Новый Хушет, улица Кайтуева, дом 19. «По прибытии пожарно-спасательных отделений установлено, что несущие конструкции дома не пострадали, частично повреждено потолочное перекрытие», — заявили в МЧС. По предварительным данным, пять человек пострадали, трое из них — дети. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, они доставлены в ожоговое отделение республиканской клинической больницы Махачкалы. РИА «Новости» со ссылкой на МЧС добавило.что выбиты межкомнатные двери. В ведомстве уточнили, что здание было газифицировано. Причина случившегося устанавливается.