Происшествия 19 ноября 2023, 13:11 Пять человек пострадали при ударе ВСУ по Донецку — СМИ Readovka: ВСУ ударили по ТЦ «Галактика» и машине скорой в Донецке Tsitsagi Nikita/news.ru

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Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали жилые кварталы Донецка. Об этом военкору Readovka рассказал очевидец.

Первый удар пришелся по автосервису у торгового центра «Галактика» в Петровском районе, в результате чего пострадали двое рабочих. Еще один вражеский дрон атаковал прибывшую машину скорой помощи.

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Третий БПЛА сбросил снаряд на толпу людей у ТЦ. По предварительным данным, три человека пострадали.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали больницу в Донецке. Несколько снарядов взорвались на территории медицинского учреждения. Никто из жителей не пострадал.

Также ВСУ нанесли удар по Ворошиловскому и Буденновскому районам города. Украинские боевики использовали РСЗО HIMARS. Минздрав ДНР сообщил о шести погибших. При обстреле центра Донецка пострадали 55 человек, в том числе сотрудник скорой помощи.