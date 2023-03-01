Происшествия 01 марта 2023, 07:53 Пять человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Нижегородской области Минздрав Нижегородской области: 5 человек пострадали в ДТП с автобусом в Лысковском районе РИА «Новости»

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Пять человек получили травмы в аварии с рейсовым автобусом на трассе М-7 «Волга» в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«ДТП с участием рейсового автобуса Москва — Чебоксары и грузового автомобиля произошло в 04:30 в Лысковском муниципальном округе», — написал Мелик-Гусейнов.

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По словам министра, автобус и грузовик столкнулись на 487-м километре федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга».

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В момент ДТП в салоне автобуса ехали 48 пассажиров. В Минздраве уточнили, что при столкновении машин пострадали пять взрослых. Их доставили в Лысковскую больницу.

Трем из пяти пострадавших потребовалась госпитализация. Еще одного пациента продолжают осматривать врачи, чтобы решить вопрос, как его лечить — в стационаре или амбулаторно.

Утром в среду пустой автобус во Владивостоке влетел в здание суда.