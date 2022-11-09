Пять человек пострадали после столкновения автобуса и грузовика в Екатеринбурге | 360°

Происшествия

09 ноября 2022, 14:22

Пять человек пострадали после столкновения автобуса и грузовика в Екатеринбурге

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Пассажирский автобус врезался в грузовик в Екатеринбурге. Пять человек получили травмы, сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, перед аварией транспортные средства ехали в попутном направлении.

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«В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса», — рассказали в прокуратуре.

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Известно также, что двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

ДТП

Екатеринбург

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