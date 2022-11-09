Пять человек пострадали после столкновения автобуса и грузовика в Екатеринбурге | 360°

09 ноября 2022, 14:22
Пять человек пострадали после столкновения автобуса и грузовика в Екатеринбурге
Пассажирский автобус врезался в грузовик в Екатеринбурге. Пять человек получили травмы, сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на прокуратуру региона.
По данным ведомства, перед аварией транспортные средства ехали в попутном направлении.
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«В результате ДТП пострадали пять пассажиров автобуса», — рассказали в прокуратуре.
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Известно также, что двоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
ДТП
Екатеринбург
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