Происшествия 19 января 2024, 09:58 Пять человек пострадали из-за влетевшей в остановку «Нивы» в Москве Госавтоинспекция: 5 человек пострадали из-за наезда «Нивы» на остановку в Москве Пресс-служба Генпрокуратуры

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Пять человек получили травмы в результате ДТП с автомобилем «Нива» на Новочеркасском бульваре в Москве. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее о происшествии сообщил источник «360». По его информации, автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Было известно, что как минимум двух человек доставят в больницу, еще двоих осматривали медики прибывшей скорой.

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В ведомстве данные о ДТП подтвердили, уточнив, что машина врезалась в остановку, на которой находились люди, в районе дома 20, корпус 1.

«В результате наезда пострадали пять человек», — подчеркнули в пресс-службе.

На месте работают правоохранители. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.