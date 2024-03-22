Происшествия 22 марта 2024, 17:06 Пять человек пострадали из-за обрушения на территории Пермского порохового завода Пять человек пострадали из-за обрушения конструкций Пермского порохового завода РИА «Новости»

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Пять человек пострадали из-за обрушения конструкций на территории Пермского порохового завода. Об этом сообщило РИА «Новости».

ЧП произошло в ходе проведения строительно-монтажных работ. По предварительным данным, причиной случившегося стало обрушение опалубки. Она упала при заливке бетоном межэтажного перекрытия между первым и вторым этажами строящегося здания.

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Накануне женщина пострадала при обрушении подъездной лестницы в Москве. Она получила травмы, шагнув на ступеньки, которые провалились под ней. Пострадавшая упала в появившуюся дыру. Ей на помощь поспешили прохожие.

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