16 марта 2024, 04:04
Пять человек пострадали из-за атаки дрона на автомобиль под Белгородом
Пять человек пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на автомобиль с мирными жителями в Грайвороне. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась. В ней находились пять человек: двое мужчин, двое женщин и ребенок.
Реклама
«У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести», — написал глава региона.
Все пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Ранее стало известно, что девятилетний мальчик спас девятимесячную сестру при обстреле ВСУ в Белгородской области. Во время взрыва он закрыл младенца собой. В результате оба ребенка были ранены, но остались в живых. В Следственном комитете сообщили, что представят мальчика к награде.
Дети
Беспилотники
Женщины
ВСУ
Мужчины
Машины
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама