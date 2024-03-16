Происшествия 16 марта 2024, 04:04 Пять человек пострадали из-за атаки дрона на автомобиль под Белгородом РИА «Новости»

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Пять человек пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на автомобиль с мирными жителями в Грайвороне. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с мирными жителями в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась. В ней находились пять человек: двое мужчин, двое женщин и ребенок.

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«У несовершеннолетнего парня контузия головного мозга, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У женщины осколочные ранения лица и лопаточной области, а также контузия. Еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести», — написал глава региона.

Все пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Ранее стало известно, что девятилетний мальчик спас девятимесячную сестру при обстреле ВСУ в Белгородской области. Во время взрыва он закрыл младенца собой. В результате оба ребенка были ранены, но остались в живых. В Следственном комитете сообщили, что представят мальчика к награде.