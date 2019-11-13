  • Пять человек попали в больницу после ДТП в Орске

    13 ноября 2019, 17:29

    Редакция сайта 360°

    Три женщины и четырехлетний ребенок получили травмы в результате столкновения автомобиля с опорой ЛЭП в Орске, сообщило издание 56orb.ru.

    Авария произошла после 23:00 по улице Строителей. Водитель ВАЗа, потерял управление, в результате чего машина столкнулась с электроопорой и перевернулась. По данным издания, водитель и четыре пассажира, среди которых четырехлетний ребенок, были доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

    В настоящее время проводятся следственные мероприятия, после которых будут приняты процессуальные решения.