Пять человек получили травмы в ДТП с участием маршрутки и грузовика в Краснодаре

ДТП произошло в Краснодарской крае на автодороге Краснодар — Ейск. Там столкнулись грузовик и маршрутка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу Краснодару.

Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в маршрутку № 117. От столкновения грузовая машина упала на бок. В результате пять человек получили травмы. Среди них — двое несовершеннолетих.

«Все пострадавшие были госпитализированы, один из пострадавших подростков после оказания помощи отправлен домой», — сообщили в ведомстве.