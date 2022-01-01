Пять человек получили травмы от пиротехники в Новый год в Нижегородской области

Пять человек пострадали при использовании пиротехники во время празднования Нового года в Нижегородской области. Трое из них госпитализированы, двое после осмотра врачами отпущены на амбулаторное лечение.

«За минувшие сутки на территории Нижегородской области зарегистрировано пять происшествий, связанных нарушениями правил пожарной безопасности при использовании пиротехники (четыре в Нижнем Новгороде, один в Ковернинском районе). Погибших нет, пострадали пять человек, детей среди них нет», — сообщило региональное управление МЧС.

Уточняется, что трое жителей Нижегородской области получили ожоги, еще двое получили травмы из-за разрыва пиротехнического изделия.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области призвало быть предельно осторожными при использовании салютов, петард и бенгальских огней, а также напомнило, что следует использовать только сертифицированную пиротехническую продукцию и соблюдать правила пожарной безопасности при ее использовании.

Ранее в Пекине полностью запретили использовать с 1 января фейерверки, петарды и прочую пиротехнику. Точек продажи пиротехники в китайской столице не останется. А нарушителей накажут штрафом.