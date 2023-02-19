Происшествия 19 февраля 2023, 17:29 Пять человек получили ранения в Донецке в результате обстрелов ВСУ Штаб теробороны ДНР сообщил о пяти раненных в результате обстрелов ВСУ в Донецке Соцсети

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Пять человек получили ранения в Донецке в результате атаки украинских боевиков в воскресенье, 19 февраля. Об этом сообщил в Telegram-канале штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«Пять человек получили ранения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Ворошиловского района Донецка», — уточнили в публикации.

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Украинские боевики днем 19 февраля провели массированный обстрел центральной части Донецка, снаряды попали в объекты гражданской инфраструктуры и многоквартирные дома.

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Совместный центр контроля и координации огня в Telegram-канале уточнил, что за две минуты националисты выпустили 40 снарядов из реактивных систем ракетного огня.

Мэр города Алексей Кулемзин показывал последствия обстрелов. На опубликованных кадрах видно, что боеприпасы повредили фасад жилых домов и магазинов, асфальтированное покрытие.

В результате атак ВСУ обесточило восемь трансформаторных подстанций, около 800 горожан остались без электричества.