Пять человек получили ожоги из-за взрыв газа в гараже в Татарстане

Пять человек пострадали из-за взрыва гаража в Республике Татарстан. Три человека получили серьезные ожоги. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Ситуация произошла на улице Шевченко в городе Альметьевск. Из-за взрыва случился обвал стены гаража. На данный момент следователи пытаются выяснить обстоятельства случившегося, передали «Известия». Ранее пожар произошел в цехе по производству автомобильных ковров в поселке Верея в Орехово-Зуевском районе Подмосковья. Информации о пострадавших не поступало. Огонь охватил два одноэтажных здания и две бытовки.