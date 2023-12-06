06 декабря 2023, 23:29
Пять человек погибли в результате ДТП в Краснодарском крае
Смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло на 52 километре трассы Краснодар-Верхнебаканский. В результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
По информации правоохранительных органов, КамАЗ врезался в идущий впереди микроавтобус Mercedes. Иномарку выбросило на встречную полосу, где она попала под другой большегруз.
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В результате столкновения погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водителей грузовиков госпитализировали.
На месте ДТП работают полицейские. Движение на этом участке трассы затруднено.
Следователи возбудили уголовное дело по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Днем ранее еще одно смертельное ДТП с участием маршрутки произошло в Краснодарском крае. Пассажирская «Газель» выехала на встречную полосу и столкнулась с бензовозом. В результате аварии погибли оба водителя, а также один из пассажиров маршрутки. Пострадали 14 человек.
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