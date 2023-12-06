Происшествия 06 декабря 2023, 23:29 Пять человек погибли в результате ДТП в Краснодарском крае РИА «Новости»

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Смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло на 52 километре трассы Краснодар-Верхнебаканский. В результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщило управление МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

По информации правоохранительных органов, КамАЗ врезался в идущий впереди микроавтобус Mercedes. Иномарку выбросило на встречную полосу, где она попала под другой большегруз.

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В результате столкновения погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Водителей грузовиков госпитализировали.

На месте ДТП работают полицейские. Движение на этом участке трассы затруднено.

Следователи возбудили уголовное дело по части пятой статьи 264 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Управление МВД по Краснодарскому краю Управление МВД по Краснодарскому краю Управление МВД по Краснодарскому краю Управление МВД по Краснодарскому краю Управление МВД по Краснодарскому краю

Днем ранее еще одно смертельное ДТП с участием маршрутки произошло в Краснодарском крае. Пассажирская «Газель» выехала на встречную полосу и столкнулась с бензовозом. В результате аварии погибли оба водителя, а также один из пассажиров маршрутки. Пострадали 14 человек.