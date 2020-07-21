21 июля 2020, 11:32
Пять человек погибли в пожаре в Южной Корее
В распределительном центре в Южной Корее произошел пожар. В результате него погибли пять человек. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на зарубежное издание.
Возгорание началось в распределительном центре в городе Йонгин около 8:29 утра. Спасатели приехали на пожар за 10 минут. В общей сложности в здании находились 69 человек, 64 из них эвакуировали. Пять человек погибли, восемь пострадали, один в критическом состоянии.
Причину ЧП устанавливают.