03 июля 2023, 17:22
Пять человек погибли в пожаре после ДТП в Свердловской области
Авария произошла на Серовском тракте в Свердловской области. Там столкнулись два автомобиля. Пять человек погибли. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.
ДТП случилось вечером 2 июля текущего года. Водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Hyundai Solaris. В результате вторая машина загорелась. Трое пассажиров и водитель Hyundai Solaris погибли на месте происшествия. Также погиб водитель первой иномарки.
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Сотрудники органов проводят проверку случившегося.
ДТП
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