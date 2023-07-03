Происшествия 03 июля 2023, 17:22 Пять человек погибли в пожаре после ДТП в Свердловской области

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Авария произошла на Серовском тракте в Свердловской области. Там столкнулись два автомобиля. Пять человек погибли. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

ДТП случилось вечером 2 июля текущего года. Водитель Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Hyundai Solaris. В результате вторая машина загорелась. Трое пассажиров и водитель Hyundai Solaris погибли на месте происшествия. Также погиб водитель первой иномарки.

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Сотрудники органов проводят проверку случившегося.