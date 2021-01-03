Пять человек погибли в первые дни нового года из-за пожаров в Хабаровском крае

«С начала года на территории Хабаровского края зарегистрировано более 50 пожаров, при которых по оперативным данным погибли пять человек, а еще двое получили травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что устойчивые и низкие температуры воздуха в новогодние каникулы осложняют пожароопасную обстановку. В частности, 1 января в поселке Лермонтовка Бикинского района загорелся деревянный дом. В результате погиб пенсионер.

Еще один пенсионер умер при пожаре в частном доме, расположенном в городе Николаевск-на-Амуре. Он находился в комнате, где горели мебель и домашние вещи. Также пожар произошел 2 января в селе Иннокентьевка Нанайского района. Там образовалось пламя на территории промышленного предприятия. Спасатели обнаружили на месте тело мужчины 1968 года рождения.

Житель 1975 года рождения погиб при пожаре в деревянном доме на станции Мылки по улице Карьерной в Амурском районе.

Сотрудники МЧС напомнили, что в домах, где находится печь, нужно быть аккуратнее. Например, нельзя допускать ее перегревание и использовать для розжига легковоспламеняющихся вещества.