Пять человек погибли в Омской области из-за отправления метанолом

Технический спирт стал причиной отравления десяти человек в Омской области. Пять из них умерли. Остальные — остаются в больницах. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Оно открыто в отношении 37-летнего жителя села Покровка. Его подозревают в хранении и продаже суррогата алкоголя, употребление которого закончилось смертями. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Следователи считают, что мужчина продавал жидкость с техническим спиртом, выдавая ее за алкоголь. Из-за этого уже умерли 51-летний мужчина, его 28-летний племянник, 62-летний и 54-летний мужчины, а также 73-летняя женщина. В больнице с подозрениями на острое отравление метанолом остаются 64-летняя супруга одного из умерших пенсионеров, 38-летняя и 27-летняя женщины, а также двое молодых людей. Люди отравились суррогатом в прошлые выходные.

В региональном Минздраве ТАСС сообщили, что ко врачам обращался и шестой отравившийся. Но его отпустили лечиться домой. Медики уточнили, что из пяти оставшихся в больнице трое находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести.

Горе-продавца удалось задержать. В его доме следователи провели обыски. Они забрали емкости, в которых хранился технический спирт. Специалисты в скором времени должны провести судебно-химические и судебно-медицинские экспертизы». Следствие хочет добиться ареста мужчины. В МВД рассказали, что подозреваемый сам готовил суррогатный алкоголь из метилового спирта.