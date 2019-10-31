Пять человек погибли в огне в Ленобласти

По данным издания, среди погибших оказались пожилая женщина и трое детей известного петербургского бизнесмена. Под обломками пожарные также нашли тело его тестя, который в свое время работал в Смольном. Оказалось, что предприниматель оставил своих детей пенсионером перед командировкой в Великий Новгород, куда он поехал вместе с супругой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.