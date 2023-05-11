Происшествия 11 мая 2023, 07:26 Пять человек погибли в машине, слетевшей с обрыва в пруд в Красноярском крае МВД: на юге Красноярского края в результате падения автомобиля в пруд погибли пять человек Пресс-служба МВД

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Пять человек погибли в Шушенском районе на юге Красноярского края из-за падения автомобиля в пруд с обрыва. Об этом сообщили в Telegram-канале главка ГУ МВД по региону.

«Полицейские работают на месте ДТП в Шушенском районе, в результате которого погибли пять человек», — уточнили в ведомстве.

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В полиции рассказали, что в дежурную часть МО МВД России «Шушенский» очевидцы сообщили, что нашли в пруду, на четвертом километре дороги, соединяющей села Каптырево и Субботино белый автомобиль Toyota.

Правоохранители на месте происшествия обнаружили на дороге следы заноса, которые оставила иномарка.

По предварительным данным, в ДТП погибли четыре пассажира и водитель: три женщины и двое мужчин. Полиция устанавливает личности жертв аварии.

В конце апреля два человека погибли и шесть пострадали в массовой аварии на Кубани.