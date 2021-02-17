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    17 февраля 2021, 06:47

    Пять человек погибли в Иркутской области в ДТП с автобусом

    Екатерина Шамина

    В Иркутской области ночью 17 февраля столкнулись междугородний пассажирский автобус, легковой автомобиль и КАМАЗ, груженый древесиной. В результат погибли пять человек. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

    По предварительным данным, в КАМАЗ на федеральной трассе «Вилюй» ночью врезался легковой автомобиль, а затем автобус. Погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, а также водитель автобуса.

    Во время разбора поврежденного легкового автомобиля обнаружили тело 22-летней девушки. Она стала пятой жертвой аварии.

    Три пассажира автобуса госпитализированы с различными травмами. Остальных доставили на другом автобусе в конечный пункт назначения.

    Фото: ГУ МВД по Иркутской области

    Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».