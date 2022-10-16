Пять человек погибли в двух ДТП на одной дороге в Дагестане | 360°

Происшествия 16 октября 2022, 01:23 Поделиться Telegram

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Viber Пять человек погибли в двух ДТП на одной дороге в Дагестане МВД Дагестана: две аварии привели к гибели пятерых человек в одном месте Pxhere.com

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Две аварии произошли на одном участке дороги в Дагестане с разницей в несколько минут. Жертвами ДТП стали четверо взрослых и ребенок, сообщило МВД по республике.

По данным ведомства, происшествия зафиксировали в Буйнакском районе на дороге Буйнакск — Унцукуль. В первом ДТП столкнулись Lada Largus и Lada Priora. После аварии первый автомобиль полностью сгорел. В аварии погибли водитель, 41-летняя женщина и 12-летний мальчик.

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Во второй аварии грузовик «МАЗ» врезался в грузовой автомобиль «Газель». По версии МВД, из-за заноса МАЗ оказался на встречной полосе. В результате ДТП погибли водитель и пассажир «Газели».

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На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Обстоятельства смертельных происшествий выясняются.

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