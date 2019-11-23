Пять человек погибли в ДТП в Северной Осетии

Авария произошла на 11-м километре автодороги поздно вечером 22 ноября. Легковушка вылетела на встречку и столкнулась лоб в лоб с грузовиком. Водитель «КамАЗа» не успел затормозить, поэтому ВАЗ оказался под большегрузом.

В «шестерке» сидели пять человек. На место ЧП приехали пожарные и деблокировали тела. Среди погибших пассажиры в возрасте 18, 19, 21 и 26 лет. Все их доставили в морг при больнице в Моздоке.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. В ликвидации последствий аварии задействованы 21 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС России — семеро спасателей и две единицы техники.