Пять человек погибли в ДТП в Приамурье

В Амурской области в дорожно-транскортном происшествии погибли пять человек. Участниками аварии стал минивэн и грузовик. Об это написало издание «МВД медиа».

«30 июля около 21.05 на 38-м километре автодороги „Подъезд к городу Благовещенску“ произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек», — говорится в публикации.

СК возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, результатом которого стала смерть двух и более лиц. По предварительным данным, минивэн столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз», припаркованным на обочине. Водитель микроавтобуса и четыре пассажира погибли.

Сотрудники полиции на месте ДТП выясняют причины и обстоятельства произошедшего.