31 июля 2022, 04:49
Пять человек погибли в ДТП в Приамурье
СМИ: в ДТП в Амурской области погибли пять человек
В Амурской области в дорожно-транскортном происшествии погибли пять человек. Участниками аварии стал минивэн и грузовик. Об это написало издание «МВД медиа».
«30 июля около 21.05 на 38-м километре автодороги „Подъезд к городу Благовещенску“ произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек», — говорится в публикации.
СК возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, результатом которого стала смерть двух и более лиц. По предварительным данным, минивэн столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз», припаркованным на обочине. Водитель микроавтобуса и четыре пассажира погибли.
Сотрудники полиции на месте ДТП выясняют причины и обстоятельства произошедшего.