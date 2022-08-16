facebook_pixel
    16 августа 2022, 11:14

    Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

    Оксана Лавнюженко

    Недалеко от города Курганинск в Краснодарском крае в результате ДТП погибли трое детей и четверо взрослых. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на ГИБДД по региону.

    Как уточнили в ведомстве, авария произошла ранним утром 16 августа на междугородней трассе. Там столкнулись автомобиль марки Lada Priora и «Газель».

    В результате происшествия погибли водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля. Водителя и пассажира фургона доставили в больницу.