16 августа 2022, 11:14
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Недалеко от города Курганинск в Краснодарском крае в результате ДТП погибли трое детей и четверо взрослых. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на ГИБДД по региону.
Как уточнили в ведомстве, авария произошла ранним утром 16 августа на междугородней трассе. Там столкнулись автомобиль марки Lada Priora и «Газель».
В результате происшествия погибли водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля. Водителя и пассажира фургона доставили в больницу.