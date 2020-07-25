Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

Несколько автомобилей столкнулись в Хасавюртовском районе республики. Авария произошла 25 июля, около 03:00.

Пострадавших доставили в Хасавюртовскую ЦГБ. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии, остальные лежат в отделении травматологии. Участники аварии получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших детей нет.

Машины столкнулись на федеральной автодороге «Кавказ», на выезде из села Эндирей, сообщил сайт kp.ru. Там врезались четыре легковушки: Lada Priora, ВАЗ-2110, ВАЗ 2112 и Hyundai.

На месте ДТП работают следователи. Причины происшествия устанавливаются.