Пять человек погибли в ДТП в Башкирии

Утром 10 мая в Башкирии произошло смертельное ДТП, пять человек скончались. Об этом сообщило агентство «Башинформ» со ссылкой на региональное МВД.

Роковое столкновение автомобилей Skoda Rооmster и Renault Sandero произошло на 133-м километре трассы Уфа — Янаул. После аварии Sandero вылетел в кювет, опрокинулся и загорелся. Прибывшие на место ДТП экстренные службы потушили возгорание.

Также на место происшествия отправились руководство ГИБДД МВД по Башкортостану, передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория и сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП.

Два дня назад сообщалось, что автобус с футбольными болельщиками вылетел с дороги на Урале, один человек погиб.