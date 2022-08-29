Пять человек погибли в ДТП в Амурской области

В Амурской области случилось ДТП, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщило ИА НСН.

Авария произошла в Шимановском районе. Водитель грузовика Mitsubishi Fuso выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Funcargo. Смертельные травмы получили пять человек, которые находились во второй машине. Среди погибших оказалось двое детей. Выяснилось, что в крови водителя грузовика были следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело.