Пять человек погибли в ДТП в Алтайском крае

Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, ДТП случилось 21 декабря, в 16:40 по местному времени (12:40 по Москве). Две легковушки столкнулись на автодороге Р-256 в Косихинском районе.

За рулем Toyota сидела женщина. Она выехала на встречку, где столкнулась со служебным ВАЗ-2107. В результате оба водителя погибли.

В салоне отечественной машины сидели пятеро полицейских, которые возвращались из командировки. Четверо из них скончались на месте, одна сотрудница госпитализирована. В иномарке ехали три человека, один из них погиб, двое пассажиров попали в больницы.

Toyota направлялась из Барнаула в сторону Бийска.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.