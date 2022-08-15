Пять человек погибли в ДТП со скорой и угнавшими машину подростками в Нижнем Тагиле

Карета скорой помощи в Нижнем Тагиле попала в смертельное ДТП из-за подростков, которые превысили скорость на угнанном автомобиле. В результате погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В результате сильного удара пассажир газели — женщина-фельдшер — а также водитель и три пассажира Hyundai от полученных травм погибли. Еще два человека — пассажир иномарки, по предварительным данным, 2003 года рождения, и водитель бригады скорой помощи госпитализированы», — отметил он.

Подростки угнали легковой автомобиль и пытались скрыться на нем от полицейских. Они разогнались до 170 километров в час и решили проехать на красный сигнал светофора. В результате водитель не справился с управлением и на полной скорости врезался в карету скорой помощи.

Валерий Горелых отметил, что столкновение произошло в 03:00 по московскому времени на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской. Легковушка после ДТП загорелась. Сейчас на месте работают правоохранители, они выясняют все обстоятельства случившегося.