Происшествия 30 декабря 2022, 16:02 Пять человек погибли в ДТП с участием двух грузовиков и легковушки в Кемеровской области

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Массовое ДТП с пятью погибшими произошло на федеральной трассе в Кемеровской области. Внедорожник столкнулся с двумя грузовыми машинами, сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на представителей регионального управления МВД России.

По предварительным данным, водить внедорожника выехал на встречную полосу во время обгона, после чего врезался сначала в грузовик Shacman, а потом в большегруз Hino Ranger.

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В результате столкновения погибли пять человек, находившихся в салоне внедорожника.

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