Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Татарстане

Грузовик столкнулся с микроавтобусом в Татарстане. ДТП произошло в Чистопольском районе республики, в результате погибли пять человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило РИА «Новости».

Авария произошла на 127-м километре трассы Р-239 Казань — Оренбург. Погибли пять человек, еще четверо пострадали, в том числе 16-летний ребенок. Всех их доставили в больницу.

Пострадавший ребенок находится в состоянии средней степени тяжести. Состояние одного из взрослых оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения республики.

По предварительным данным, в микроавтобусе Renault находилось восемь пассажиров. Фотографии с места аварии появились в соцсетях. Судя по снимкам, грузовик буквально раздавил маршрутку. Причины ДТП устанавливаются.

Источник фото: соцсети

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