Происшествия 07 января 2023, 09:08 Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции Star: пять человек погибли и 22 пострадали в ДТП с автобусом в Турции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пассажирский автобус попал в аварию на юго-востоке Турции утром 7 января, пять человек погибли, еще 22 получили ранения. Об этом сообщило издание Star.

По данным издания Haber Turk, среди погибших есть один ребенок.

Реклама

ДТП произошло на 65-м километре автодороги Сильван — Диярбан. На место происшествия прибыли полицейские, скорая помощь и спасатели. Всех пострадавших доставили в больницы. Водителя автобуса и двух его помощников задержали.

Реклама

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, в результате транспортное средство опрокинулось на бок.

В четверг, 5 января, ДТП со студенческим автобусом произошло в турецком городе Газиантеп, один человек погиб. Также пострадали 12 пассажиров, в основном иностранцы.