Происшествия 30 января 2024, 10:37 Пять человек погибли в ДТП под Оренбургом МЧС: в ДТП в Оренбургской области погибли пять человек МЧС Оренбургской области / Telegram-канал

Читать 360tv в

Авария с участием грузового автомобиля и трех легковушек произошла в Оренбургской области, жертвами стали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

МЧС Оренбургской области / Telegram-канал МЧС Оренбургской области / Telegram-канал МЧС Оренбургской области / Telegram-канал МЧС Оренбургской области / Telegram-канал

ЧП произошло в Соль-Илецком городском округе. Среди погибших — двое детей, еще четыре человека получили различные травмы.

Реклама

На место аварии выехали сотрудники региональной аварийно-спасательной службы, психологи ГУ МЧС России по Оренбургской области и пожарный расчет. Специалисты осмотрели поврежденные транспортные средства и пресекли возможность их возгорания.

Кроме того, спасатели деблокировали пострадавших и погибших, которые оказались зажаты в поврежденных машинах. Всего к ликвидации последствий аварии привлекли восемь единиц техники и 21 сотрудника аварийных служб.

Прокуратура по Оренбургской области взяла под контроль проверку обстоятельства ДТП. В ведомстве уточнили, что авария произошла утром во вторник, 30 января, на 34-м километре трассы Оренбург — Соль-Илецк, в ДТП попали три легковых автомобиля и КамАЗ.

Ранее на трассе в Свердловской области столкнулись два грузовика, погиб один человек.