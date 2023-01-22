Происшествия 22 января 2023, 13:14 Пять человек погибли в ДТП на челябинской трассе В Челябинской области 5 человек погибли при столкновении двух Volkswagen Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

В Челябинской области пять человек стали жертвами лобового столкновения иномарок. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.

Утром 22 января на трассе Тюбук — Кыштым на территории Каслинского района произошло ДТП с участием Volkswagen Jetta и Volkswagen Polo.

Реклама

«В результате автоаварии оба водителя 2002 и 1976 годов рождения от полученных травм скончались на месте», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Погибли и три пассажира Polo. Известно, что среди них женщина и мужчина 1989 и 1994 годов рождения соответственно. Личность еще одного погибшего пока не остановили.

Единственную выжившую в аварии пассажирку доставили в больницу.

Предварительной причиной аварии назвали выезд одного из автомобилей на встречную полосу. На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.