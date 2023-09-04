Происшествия 04 сентября 2023, 14:14 Пять человек погибли в аварии в Ростовской области МВД: автомобильная авария в Ростовской области унесла жизни пятерых человек пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

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Пять человек погибли, еще трое получили травмы при крупной автомобильной аварии в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области на сайте «МВД Медиа».

Авария случилась примерно в шесть утра на пятом километре дороги Таганрог — Покровское. Два легковых автомобиля столкнулись, когда водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В итоге он на скорости влетел в Lada Priora. Трое пассажиров ВАЗ-2110, а также водитель и пассажир другой машины погибли на месте. Несколько человек получили повреждения, им оказали медицинскую помощь.

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Ранее в Северо-Восточном округе Москвы легковая машина каршеринга столкнулась с автобусом. За рулем автомобиля оказалась женщина в состоянии, предположительно, наркотического опьянения. Она скрылась с места ДТП. В результате аварии были пострадавшие, в том числе и дети.