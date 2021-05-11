Четыре человека погибли в аварии с микроавтобусом под Курганом
Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате аварии на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. Там столкнулись автомобиль Audi Q7 и микроавтобус Mercedes. Об этом сообщила пресс-служба курганского главка МВД.
По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
От полученных травм на месте скончались оба водителя столкнувшихся транспортных средств, а также девушка и мужчина — пассажиры автобуса.
Прибывшие на место медики срочно госпитализировали пассажирку Audi и четырех пассажиров из автобуса, которые получили травмы различной степени тяжести.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи, оперативная группа и сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Правительство Курганской области в своем Telegram-канале уточнило, что в микроавтобусе находились восемь человек, из которых погибли четверо. Одной из жертв аварии стал ребенок. Остальных доставили в больницу Шадринска.
В ближайшее время в медицинское учреждение Кургана эвакуируют пострадавшего ребенка.
«В иномарке находились два человека. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажир — женщина — доставлена в больницу с травмами», — говорится в сообщении.
Власти региона готовы предоставить места для размещения родственникам пострадавших.