Четыре человека погибли в аварии с микроавтобусом под Курганом

Четыре человека погибли и пятеро пострадали в результате аварии на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган. Там столкнулись автомобиль Audi Q7 и микроавтобус Mercedes. Об этом сообщила пресс-служба курганского главка МВД.

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

От полученных травм на месте скончались оба водителя столкнувшихся транспортных средств, а также девушка и мужчина — пассажиры автобуса.

Прибывшие на место медики срочно госпитализировали пассажирку Audi и четырех пассажиров из автобуса, которые получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи, оперативная группа и сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Правительство Курганской области в своем Telegram-канале уточнило, что в микроавтобусе находились восемь человек, из которых погибли четверо. Одной из жертв аварии стал ребенок. Остальных доставили в больницу Шадринска.

В ближайшее время в медицинское учреждение Кургана эвакуируют пострадавшего ребенка.

«В иномарке находились два человека. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажир — женщина — доставлена в больницу с травмами», — говорится в сообщении.

Власти региона готовы предоставить места для размещения родственникам пострадавших.