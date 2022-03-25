25 марта 2022, 12:49
Пять человек погибли в аварии с грузовиком в Ставропольском крае
ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло вечером 24 марта недалеко от поселка Затеречный Нефтекумского района Ставропольского края. В результате случившегося пять человек погибли, написал МВД Медиа.
По данным правоохранителей, водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.
«От полученных травм скончались водитель и пассажиры легкового автомобиля, в том числе ребенок», — процитировал «ФедералПресс» сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Известно, что во время случившегося в регионе шел мокрый снег. Устанавливаются точные причины трагедии.