Пять человек погибли в аварии с грузовиком в Ставропольском крае

ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло вечером 24 марта недалеко от поселка Затеречный Нефтекумского района Ставропольского края. В результате случившегося пять человек погибли, написал МВД Медиа.

По данным правоохранителей, водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем.

«От полученных травм скончались водитель и пассажиры легкового автомобиля, в том числе ребенок», — процитировал «ФедералПресс» сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Известно, что во время случившегося в регионе шел мокрый снег. Устанавливаются точные причины трагедии.