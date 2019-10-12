Пять человек погибли при пожаре в пятиэтажке в Бурятии

Пять человек, в том числе двое детей детей, погибли в результате пожара в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района Бурятии. Возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Пожар произошел в 01:29 12 октября (20:29 11 октября по московскому времени) в квартире на пятом этаже. К прибытию пожарных наблюдалось сильное задымление в квартире, ставшей очагом. К этому времени 22 человека, проживающих в подъезде, эвакуировались самостоятельно.

«В 01:39 пожар был полностью ликвидирован на площади 1,5 квадратного метра. При тушении пожара обнаружены пятеро погибших, в том числе двое детей. К сожалению, проведенные реанимационные мероприятия работниками скорой медицинской помощи, результата не дали», — сообщили в бурятском управлении МЧС.

Подмосковные герои. Подростки помогли вытащить людей из полыхающей многоэтажки Подробнее

В ликвидации пожара участвовали девять человек и три единицы техники.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Проводится расследование. На месте происшествия работает психолог от МЧС.

По данным сайта «Ариг Ус», одному из погибших детей было меньше года, второму — семь лет.