Пять человек погибли при пожаре в Пермском крае. Фото

В Пермском крае в деревне Усть-Турка во время пожара погибли пять человек. Среди них — три инвалида. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности главы округа Вадима Лысанова.

«Предварительная информация — они топили баню, которая находится под одной крышей с домом. Пожар перекинулся на дом. В доме находилось пять человек, трое из них инвалиды. Детей не было», — сказал Лысанов.

В МЧС сообщили, что площадь пожара составляла 122 квадратных метра. Тушить его прибыли 32 человека и 10 единиц техники. Сейчас возгорание ликвидировано. На месте работают следователи. Они установят причины пожара и обстоятельства произошедшего.

Источник фото: группа во «Вконтакте» «Село Усть-Турка»

Накануне в загородном клубе «Пески» под Екатеринбургом произошел пожар. Загорелась крыша кухни. Огонь распространился на 50 квадратных метров. До приезда спасателей 10 человек успели сами эвакуироваться. Информации о пострадавших не поступало. В тушении участвовали пять единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. Причины возгоранния уточняются.