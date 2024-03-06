Важное 06 марта 2024, 17:12 Пять человек погибли при подрыве автобуса на мине в ЛНР Пасечник: автобус подорвался на мине в Кировске в ЛНР, погибли 5 человек Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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В городе Кировске Луганской Народной Республики автобус подорвался на мине, погибли пять человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Все произошло в поселке Донецкий. Автобус с восьмью мирными жителями ехал на кладбище. Четверо из погибших трудились в МУП «Кировский комбинат коммунальных услуг».

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Еще три человека пострадали. Медики обеспечивают их необходимой помощью — ее оказание контролируют республиканские и местные органы власти. Обстоятельства ЧП расследуют спецслужбы. На месте работают представители полиции и МЧС.

Пасечник выразил соболезнования родным погибших и пообещал помочь семьям раненых.

Утром 6 марта при подрыве автомобиля погибла член участковой избирательной комиссии в Бердянске. Бомба, заложенная под ее машину, сработала, когда женщина оказалась в салоне. Она скончалась в медучреждении. Расследуется уголовное дело по статьям о теракте и незаконном обороте взрывных устройств.