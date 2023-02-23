Происшествия 23 февраля 2023, 01:47 Пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в США ABC: в США при крушении двухмоторного самолета погибли пять человек Unsplash

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Двухмоторный самолет Beech BE20 22 февраля потерпел крушение недалеко от американского Национального аэропорта Литл-Рок в штате Арканзас, сообщил телеканал ABC, ссылаясь на власти США.

На борту воздушного суда находились пять человек, они погибли. По данным СМИ, Beech BE20 попал в зону штормового фронта. Как рассказали в отделении местной полиции, был сильный ветер и шел сильный дождь. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства крушения самолета. Других подробностей об инциденте не приводится.

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На этой неделе в США произошло несколько ЧП. 21 февраля в штате Небраска поезд с углем сошел с рельсов. Почти 30 вагонов опрокинулись на железной дороге. Накануне в Бруклине случился крупный пожар, огнем был объят склад пиломатериалов. Также сообщалось о взрыве на металлургическом заводе, там пострадали более 10 человек.

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