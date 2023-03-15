Происшествия 15 марта 2023, 15:53 Пять человек погибли после наводнения на юго-востоке Турции

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Наводнение произошло на юго-востоке Турции. В результате пять человек погибли. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на местные СМИ.

Наводнение спровоцировали сильные проливные дожди.

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Еще девять человек считаются пропавшими без вести. Спасательные службы занимаются эвакуацией людей. В некоторых районах им пришлось погружаться под воду, чтобы обнаружить выживших.

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Вода хлынула в подземный переход. По предварительным данным, там могут находиться пострадавшие.