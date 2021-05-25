Пять человек погибли от отравления на пищевой фабрике в Китае

На пищевой китайской фабрике погибли пять человек, еще трое находятся без сознания. По предварительным данным, рабочие отравились токсичным газом.

Работники фабрики отравились в понедельник, 24 июня, в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство уезда Чаннин городского округа Ибинь.

Спасателей вызвали днем на пищевую фабрику «Фурун Суньлэй», где обнаружили семь человек, находящихся без сознания. Еще один человек был в сознании, его госпитализировали в ближайшую больницу.

«По состоянию на 20.50 по местному времени пять человек были признаны погибшими, двое остаются без сознания», — сказали власти.

В Правоохранительных органах расследуют массовое смертельное отравление рабочих. Они предполагают, что работники фабрки могли отравиться токичным газом во время проводимых ремонтно-строительных работ.