Восемь человек погибли из-за тайфуна в Японии, еще 24 разыскивают
Число погибших из-за тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек. Еще 24 числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал NНК со ссылкой на местные власти. Число пострадавших превышает 120 человек.
Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. Погиб уже один человекПодробнее
Ранее сообщалось об одном погибшем. Мужчина умер в префектуре Тиба, его нашли в перевернутом мини-грузовике.
Тайфун «Хагибис» считают самым сильным штормом, который обрушивался на Японию за последние 60 лет. В субботу вечером он накрыл главный японский остров Хонсю.
Скорость ветра в центре тайфуна составляет 45 метров в секунду с порывами до 65 метров.
Японские спасатели при поддержке военных продолжают эвакуировать людей из районов, в который «Хагибис» вызвал наводнения. Сложная ситуация возникла в префектуре Нагано. Там из-за разлива реки Синано были затоплены большие территории.
Природную стихию сравнивают с тайфуном «Ида», при ударе которого в 1958 году погибли 1269 человек.