Восемь человек погибли из-за тайфуна в Японии, еще 24 разыскивают

Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. Погиб уже один человек Подробнее

Ранее сообщалось об одном погибшем. Мужчина умер в префектуре Тиба, его нашли в перевернутом мини-грузовике.

Тайфун «Хагибис» считают самым сильным штормом, который обрушивался на Японию за последние 60 лет. В субботу вечером он накрыл главный японский остров Хонсю.

Скорость ветра в центре тайфуна составляет 45 метров в секунду с порывами до 65 метров.

Японские спасатели при поддержке военных продолжают эвакуировать людей из районов, в который «Хагибис» вызвал наводнения. Сложная ситуация возникла в префектуре Нагано. Там из-за разлива реки Синано были затоплены большие территории.

Природную стихию сравнивают с тайфуном «Ида», при ударе которого в 1958 году погибли 1269 человек.