  • Восемь человек погибли из-за тайфуна в Японии, еще 24 разыскивают

    13 октября 2019, 03:57

    Кирилл Фролов

    Число погибших из-за тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек. Еще 24 числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал NНК со ссылкой на местные власти. Число пострадавших превышает 120 человек.
    Восемь человек погибли из-за тайфуна в Японии, еще 24 разыскивают

    Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию. Погиб уже один человек

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    Ранее сообщалось об одном погибшем. Мужчина умер в префектуре Тиба, его нашли в перевернутом мини-грузовике.

    Тайфун «Хагибис» считают самым сильным штормом, который обрушивался на Японию за последние 60 лет. В субботу вечером он накрыл главный японский остров Хонсю.

    Скорость ветра в центре тайфуна составляет 45 метров в секунду с порывами до 65 метров.

    Японские спасатели при поддержке военных продолжают эвакуировать людей из районов, в который «Хагибис» вызвал наводнения. Сложная ситуация возникла в префектуре Нагано. Там из-за разлива реки Синано были затоплены большие территории.

    Природную стихию сравнивают с тайфуном «Ида», при ударе которого в 1958 году погибли 1269 человек.